Crew Dragon: Astronautas da SpaceX voltam à Terra

Os Astronautas da SpaceX voltaram à Terra neste domingo (2). Robert Behnken e Doug Hurley passaram dois meses em órbita.

Good splashdown of Dragon confirmed! Welcome back to Earth, @AstroBehnken and @Astro_Doug ! pic.twitter.com/0vAS3CcK9P

A cápsula Crew Dragon, tripulada por eles, pousou no Oceano Atlântico e está sendo transportada para o local onde eles poderão desembarcar, de acordo com informações do Twitter.

A expedição foi uma parceria entre a Nasa e a SpaceX, empresa de Elon Musk. Confira o resgate da capsula:

.@AstroBehnken and @Astro_Doug have been lifted out of the water and are aboard the Go Navigator. Welcome home. #LaunchAmerica pic.twitter.com/gjqUcLMy8X

— NASA (@NASA) August 2, 2020