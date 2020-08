PS Plus: jogos gratuitos do mês de agosto

Os títulos 'Fall Guys: Ultimate Knockout ' e 'Call of Duty Modern Warfare 2 Campaign Remastered' são os jogos gratuitos, do mês de agosto, para membros de PlayStation Plus (PS Plus).

“O hilário Fall Guys: Ultimate Knockout estreia no PS4 dia 4 de agosto, dando aos assinantes PS Plus a chance de jogar gratuitamente já no dia do lançamento, e se divertirem com as batalhas competitivas online e desafios co-op”, como revelado pela Sony.

Fall Guys: Ultimate Knockout estará disponível para baixar de terça-feira, dia 4 de agosto, até segunda-feira, dia 31 de agosto.

“Também este mês, a emocionante continuação da Infinity Ward, Call of Duty Modern Warfare 2 Campaign Remastered chega para PS4 com visual melhorado”.

Reprodução

Como informado pela Sony, o game estará disponível para baixar até o dia 31 de agosto.

Fim de semana de multiplayer gratuito – PlayStation Plus

"Ainda de acordo com as informações, mais um fim de semana de multiplayer gratuito chega para PS4 no próximo mês, de sábado, dia 8 de agosto, até domingo, dia 9 de agosto, às 23:59, horário de Brasília", detalhou.

Com informações da Sony