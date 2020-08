Os 5 carrinhos de bebê mais vendidos do mercado

A escolha do carrinho do bebê é um dos itens mais importantes no enxoval do bebê. O carrinho serve para levar seu filhote de um canto para o outro, mas também pode ser usado como bercinho durante um bom tempo. Especialistas afirmam que os critérios mais importantes na hora da escolha no melhor carrinho devem ser:

– praticidade: nada de carrinhos pesados e difíceis de carregar.

– segurança: cinto de 3 pontos ou mais e certificado do INMETRO.

– conforto: tamanho adequado ao bebê e revestimento macio.

– garantia: invista em marcas bem avaliadas.

Selecionamos os 5 modelos mais vendidos no comércio eletrônico (que atendem essas características) e em diferentes faixas de preços para você que está montando seu enxoval ou quer trocar o carrinho do bebê. Confira:

1. Carrinho Travel System Poppy Duo Cosco

Este é o modelo mais vendido do site de comércio eletrônico da Amazon. Carrinho com assento reversível e função moisés, reclinável em 3 posições e capota retrátil. Manopla com ajuste de altura e barra frontal removível e acolchoada. Acompanhe bebê conforto acoplável. O assento reversível permite que o bebê fique de frente para os pais nos momentos de descanso ou de frente para o ambiente durante o passeio. Compre a partir de R$ 1.399,99.

2. Carrinho Travel System Skill Safety 1st

Em 2º lugar de vendas está o Conjunto travel system, com carrinho skill safety 1st. Possui múltiplas posições do encosto, possibilitando a criança ficar totalmente deitada até a posição mais sentada. Permite acoplar bebê conforto (incluso). Possui 4 rodas com freios interligados nas rodas traseiras. Compre a partir de R$ 999,99.

3. Carrinho Travel System Nexus Cosco

A medalha de bronze das vendas vai para o carrinho com função berço, rodas largas, capota extensível com bolso, acolchoado confortável, removível e lavável. Fechamento tipo envelope. Carrinho com múltiplas posições de assento incluindo o modo deitado tipo berço, desde o nascimento, que em conjunto com o apoio para os pés elevado forma um ambiente mais aconchegante para o bebê. Compre a partir de R$ 849,99.

4. Carrinho Travel System Reverse Cosco

Este modelo com preço mais acessível vem logo a seguir entre os mais vendidos da Amazon. carrinho tipo berço com alça reversível e bebê conforto. O carrinho reverse Cosco possui 3 posições de inclinação incluindo modo berço. Compre a partir de R$ 699,99.

5. Carrinho Travel System Reverse Cosco Azul

Fechando a lista, temos o este carrinho com assento adequado para recém-nascidos reclinável tipo berço, numa angulação de até 180°. Acompanha Bebê Conforto: Bebê Conforto com redutor de assento super macio, capota retrátil e 3 posições de altura para o cinto. Recomendado para crianças de até 3 anos. Compre a partir de R$ 569,99.

