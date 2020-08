O conflito que cada signo do zodíaco começa no relacionamento

Quando está em um relacionamento, cada signo do zodíaco pode deixar seu lado mais conflituoso tomar conta e ser motivo de brigas.

Confira:

Áries

O ariano pode demonstrar seu lado mais controlador e impulsivo com as palavras quando sente que não é ouvido ou as coisas nunca são feitas do seu jeito. Acaba discutindo e fazendo birra.

Touro

O taurino pode iniciar brigas por suas cobranças e teimosia. Eles podem insistir em suas opiniões e dificilmente cederá diante de algo que não acha aceitável, esperando que o outro sempre termine fazendo o que ele quer.

Gêmeos

A indecisão do geminiano e sua natureza imprevisível diante de algumas situações pode acabar gerando conflitos dentro do relacionamento. Ele pode fugir de decisões importantes.

Câncer

A necessidade de cuidar do canceriano pode se transformar em controle e ele se sentirá ofendido quando o parceiro apontar esse deslize, iniciando grandes dramas.

Leão

A carência de atenção e o comportamento que marca território do leonino podem gerar problemas no relacionamento, especialmente quando ele age de forma superficial e mandona para suprir essas necessidades.

Virgem

O virginiano pode trazer muitos problemas para o relacionamento quando age como se o parceiro fosse uma extensão dele, esquecendo sua individualidade e esperando que o outro faça sempre o mesmo que ele.

Libra

O libriano pode ficar muito próximo do parceiro e acabar deixando sua carência absorver muita energia. Este tipo de cobrança pode ser difícil de aceitar para os mais independentes.

Escorpião

O escorpiano pode ter mudanças de humor que desestabilizam o relacionamento e deixam o parceiro confuso. Seus sentimentos e emoções são intensas e nem sempre é possível controlá-las.

Sagitário

O sagitariano pode gerar conflitos com a sua busca por aventuras e a disposição para se arriscar. Os mais estáveis tendem a sentir insegurança com essa busca de adrenalina que pode ser impulsiva.

Capricórnio

A dificuldade de expressar sensibilidade e sentimentos mais apaixonados pode gerar conflito nos relacionamentos do capricorniano.

Aquário

O aquariano pode gerar conflitos no relacionamento com o seu individualismo, nem todo mundo entende que ele precisa separar as coisas e não envolver o parceiro em tudo.

Peixes

O pisciano acaba iniciando brigas por seu lado emocional que não consegue resolver problemas de forma prática, deixando sempre as lágrimas e drama tomar conta.