Novidade do Google transforma tatuagem na pele em controle remoto

Imagine controlar todos os aparelhos tecnológicos de sua casa apenas com o movimento com o dedo ou atender um telefone girando um anel. E exatamente disso que se trata o novo projeto do Google, desenvolvido em parceria com a Universidade de Sarre, na Alemanha.

O projeto SkinMarks está estudando tatuagens inteligentes que uma vez aplicadas à pele permitem que o usuário interaja com instrumentos tecnológicos. Na prática, a tatuagem funciona como um controle remoto universal.

As tatuagens são temporárias e tem sensores acoplados permitindo que sejam ativadas pelo toque ou por gestos, como dobrar o dedo. Ela pode ainda ser aplicada próximo a acessórios, como por exemplo um anel, que ao ser girado ativa o sensor.

A ideia é facilitar o uso da tecnologia de uma forma nunca antes vista para um público que está sempre em movimento nas grandes cidades e necessita de soluções para, por exemplo, atender a um celular sem precisar tirar o aparelho da bolsa.

O projeto ainda segue em pesquisa e não há prazo definido para lançamento comercial.