Máscara de aveia e banana para reduzir o excesso de brilho da pele oleosa

Um dos maiores problemas da pele oleosa é o excesso de brilho. Porém, existem remédios caseiros que podem ajudá-lo a melhorar essa aparência irritante. O portal Nueva Mujer apresenta uma máscara de banana e aveia, uma opção eficaz.

A aveia tem ótimas propriedades para a pele, pois tem a capacidade de absorver sujeira que se acumula nos poros, assim como a gordura, enquanto hidrata. Também possui vitaminas A, B6, C e E.

Além disso, a banana ajuda a reduzir a acne, é rica em vitamina C e ajuda a desaparecer cicatrizes.

Máscara para reduzir o brilho da pele oleosa

Ingredientes

1 banana

leite

farinha de aveia em flocos

Modo de preparo

Esmague a banana e, em seguida, adicione um pouco de leite à temperatura ambiente. Misture, adicione os flocos de aveia e mexa até que todos os ingredientes estejam bem integrados.

Para aplicar, lave bem o rosto com uma loção de limpeza e água. Espalhe a máscara fazendo movimentos circulares com os dedos. Massageie por um tempo e deixe agir por 10 minutos. Em seguida, enxágue bem com muita água.