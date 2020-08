Entrevistas de emprego na quarentena: veja dicas para ficar 'bem na fita'

Atenção para a roupa. Câmera, luz e som, ok. Silêncio no ambiente. Tudo pronto? Gravando! O linguajar pode parecer de bastidor de filme, mas ele faz parte agora também da nova rotina de quem busca por trabalho.

Especialistas em recrutamento ouvidos pelo Jornal Metro Jornal não têm dúvidas: as entrevistas de emprego por vídeo vieram para ficar e podem fazer a diferença na hora de se conseguir a vaga.

Gerente sênior da Catho, empresa de classificados de emprego, Bianca Machado afirma que os candidatos precisam ficar atentos para assegurar que a transmissão da entrevista não saia do controle por problemas técnicos. “Faça o teste para garantir que a velocidade da internet está ok, mesmo que seja necessário mudar de local. Veja se a luz do ambiente está ok, se o cenário atrás não tem bagunça ou sujeira. Verifique se o dispositivo que vai usar tem bateria para pelo menos uma hora de entrevista. E garanta que conseguirá ficar durante o bate-papo sem outros sons ao redor nem bichos para interferir.” Outras dicas da gerente é verificar se está vestido com roupas que se enquadrem no espírito da empresa e manter a pontualidade.

Se a questão técnica está no ponto, Bianca conta que a entrevista por vídeo requer ainda outras habilidades do candidato. “Manter o tom de voz com energia do começo ao final é ingrediente para definir se a pessoa está no perfil ou não. Insegurança na fala pode ser excludente. Não se pode também esquecer de olhar diretamente para a câmera, sem mostrar distração.”

A dica do Linkedin é gravar vídeos para fazer testes antes da entrevista. A rede social disponibiliza para os perfis em inglês uma ferramenta que faz a avaliação de gravações, baseada em palavras a se evitar, tom de voz e frases repetidas. A previsão é que nas próximas semanas seja disponibilizada também a versão para o português.

A gerente sênior da Catho afirma que já há cursos voltados a aperfeiçoar o desempenho dos candidatos em vídeo. “Para quem não tem condições de investir agora, é importante treinar com um colega.”