Atualizaçao do WhatsApp vai liberar novos emojis para os usuários

Uma atualização do aplicativo de mensagens WhatsApp vai liberar novos emojis para os usuários muito em breve.

De acordo com o site especializado WABetaInfo, serão 138 novos emojis (no total) liberados no update.

A atualização chegará para os usuários do WhatsApp no sistema Android. Atualmente, eles já estão disponíveis em uma versão beta do app.

📝 WhatsApp beta for Android 2.20.197.6: what’s new? The update brings 138 new emojis for beta testers TODAY!https://t.co/wXHxX7Qnkc — WABetaInfo (@WABetaInfo) July 31, 2020

Na recente versão de número ‘ 2.20.197.60’, os testadores da popular plataforma já podem visualizar as modificações.

No entanto, a mudança não afetará os usuários do sistema operacional iOS, que utilizam emojis nativos da Apple. Confira:







