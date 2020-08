Aqui está a dica para preparar legumes crocantes e deliciosos

Os legumes salteados são excelentes como acompanhamento, mas conquistar uma crocancia pode surpreender e deixá-los ainda mais saborosos. Para fazer isso, existem algumas técnicas.

Segundo o portal Real Simple, a primeira dica é preparar adequadamente o alimento. “Lave e seque os vegetais que você planeja empolar. Corte em pedaços de duas polegadas e seque. Começando com vegetais completamente secos é essencial”.

Após o corte, invista em um bom tempero. “Uma pitada de sal escamoso e um fio de bom azeite é tudo o que você realmente precisa para terminar esses vegetais. Mas, para um sabor extra que combina com o seu prato até o nível do restaurante, faça um azeite com infusão de ervas misturando um punhado de ervas frescas (manjericão ou salsa são ótimas) com azeite”.

Em seguida, aqueça a frigideira de ferro fundido em fogo médio-alto por um minuto. “Abaixe o fogo para médio e adicione rapidamente legumes à frigideira quente em uma única camada. Os legumes não devem estar lotados, caso contrário, eles ficarão cozidos no vapor e ficarão encharcados, e cada peça deverá tocar o fundo da frigideira para obter uma boa crocância”.

Deixe que eles fritem por cinco minutos, sem mexer. “Use pinças para levantar um único vegetal e veja se o fundo está cheio de bolhas ele deve estar nítido e enegrecido em alguns pontos. Nesse caso, desligue o fogo e despeje os legumes em uma travessa, deixando-os descansar em uma única camada”.

