Aprenda a fazer uma farofa de creme de cebola perfeita para o dia dos pais

Já está pensando no almoço do dia dos pais? Nossa dica é que você aprenda a fazer uma Farofa de Creme de Cebola com a receita da Nestlé!

INGREDIENTES

1 colher (sopa) de azeite meio gomo de linguiça calabresa defumada picada

1 cebola grande picada

1 dente de alho amassado

2 ovos

1 pacote de Maggi Creme de Cebola Equilibrium

1 xícara (chá) de cenoura ralada

1 xícara (chá) de farinha de mandioca

1 colher (chá) de pimenta dedo-de-moça

2 colheres (sopa) de salsa picada

MODO DE PREPARO

Em uma panela, aqueça o azeite e refogue a linguiça até dourar. Acrescente a cebola e o alho e refogue bem. Acrescente os ovos e refogue, mexendo bem, até os ovos estarem cozidos. Adicione o MAGGI Creme de Cebola, a cenoura, a farinha de mandioca, a pimenta e a salsa e misture bem. Sirva.