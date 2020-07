Os signos do zodíaco que desistem fácil de quem se faz de difícil

Mesmo que estejam bem interessados, alguns signos do zodíaco podem desistir de pessoas que acabam se fazendo de difíceis na conquista.

Confira quais são:

Gêmeos

O geminiano sempre têm muitas opções de afeto e quem valoriza mais suas iniciativas tem a maior chance do que aqueles que hesitam ao demonstrar seu interesse. Ele jogar para seduzir, mas prefere ser disputado a ficar correndo atrás apenas de um pretendente. Para ele, o interesse romântico perde a espontaneidade quando segue os padrões de “caça e caçador”.

Leão

O leonino pode ser perseverante em algumas conquistas, mas prefere que as outras pessoas se esforcem para conquistá-lo. Ele não insistirá com aqueles que arrumam desculpas, se fazem de difíceis e não dão o devido valor suas investidas, pois está muito consciente de todo o seu potencial.

Sagitário

O sagitariano gosta de se sentir livre e de que as coisas fluam, podendo achar limitante e problemático quem se faz de difícil apenas por medo do que os outros podem dizer. Este signo é apaixonado e prefere que a chama seja acesa logo de cara e sem rodeios. Se ele decidir agir, esperará uma reação rápida do outro.

Peixes

O pisciano pode manter amores em segredo e insistir por um bom tempo, mas quando acha que a pessoa não encara o sentimento e se faz de difícil, acaba se desinteressando. Este signo não alimenta seu amor por aqueles que ficam com esse tipo de superficialidade, pois gosta de se entregar completamente em suas conexões amorosas.