Máscara de babosa e azeite para ter pernas bonitas

Quem não gosta de usar shorts, minissaias e vestidos curtos? Por isso, é importante que suas pernas pareçam bonitas para usar essas peças. O portal Nueva Mujer tem a receita de uma máscara de babosa para ter pernas bonitas com apenas três ingredientes:

Máscara para ter pernas bonitas

Ingredientes

2 folhas de babosa

1 colher (sopa) de azeite

½ abacate

Modo de preparo e uso

Remova a polpa das folhas de babosa. Coloque no copo do liquidificador com o abacate e o azeite. Bata bem até ficar perfeitamente homogêneo.

Em um recipiente limpo e seco, coloque a mistura e aplique em suas pernas limpas. Deixe agir por 20 minutos. Retire a máscara de babosa com muita água fria.

Você pode aplicar esta mistura duas vezes por semana.