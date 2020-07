Máquina de lavar é eletrodoméstico mais desejado entre os brasileiros

Fogão e geladeira são os eletrodomésticos mais vendidos no Brasil. Mas quando o assunto é o produto mais desejado pelos consumidores na chamada linha branca, a máquina de lavar aparece em primeiro lugar na lista, à frente até da televisão. Pouco mais de 50% dos lares brasileiros possuem este eletrodoméstico em casa, o que ajuda a explicar o interesse.

Segundo estudo da GfK Brasil, em 2019, as lavadoras de roupas registraram aumento nas vendas de 6% no último ano, enquanto fornos e fogões tiveram queda de vendas de 5% e refrigeradores, 4%.

Não é difícil entender porque as vendas crescem, mesmo em tempo de recessão econômica. Lavar roupas é provavelmente uma das mais trabalhosas entre as tarefas domésticas. Selecionamos 5 modelos entre os mais vendidos no mercado. Se estiver pensando em comprar uma, vale a pena caprichar na escolha – as máquinas duram, em média, dez anos. Confira:

1. Lavadora de Roupas Electrolux 8,5 kg 110v







Este é o modelo de lavadora de roupas mais vendida no site da Amazon. Com uma capacidade média é ideal para famílias menores. Tem um consumo médio de 100 litros para cada ciclo de lavagem e 9 programas diferentes. Compre a partir de R$ 1.239,00.

2. Lava e Seca Midea 10,2 kg 110v







As lavadoras de porta frontal ocupam menos espaço e gastam menos água para lavar a mesma quantidade de roupa das lavadoras com tampa em cima. Além disso, esse modelo também é secadora e vai poupar de você ter que comprar um eletrodoméstico só para isso. Tem 16 programas diferentes para lavagem. Compre a partir de R$ 3.299,00.

3. Lavadora de Roupa Tradicional 5 kg com Timer Wanke Madeira Escura 127v







Esse modelo é muito charmoso – por fora tem o estilo retrô das primeiras lavadoras ainda no século passado, mas por dentro tem toda a tecnologia das modernas máquinas de lavar. Com capacidade de apenas 5 kg, ela é ideal para se ter na casa do campo, onde se passa menos tempo, e pode combinar até com a decoração. Compre a partir de R$ 906,90.

4. Máquina de Lavar Brastemp 15 kg Ciclo Edredom e Enxágue Anti-Alérgico 110v







Além da marca tradicionalmente conhecida pela sua qualidade, ela tem capacidade de lavar até os edredons mais pesados. Ideal para famílias grandes que necessitam lavar grandes volumes de roupas a cada lavagem. O sistema anti-alérgico significa etapas adicionais de enxágue para a remoção de resíduos de amaciante e sabão de forma mais eficiente. Compre a partir de R$ 2.591,00.

5. Lavadora de Roupas Samsung AddWash 15 Kg Inox 127v







Este modelo da Samsung é uma das mais caras do mercado, mas é também o que de mais moderno se pode ter. Com tampa frontal gasta menos água em cada lavagem e tem grande capacidade. Também é possível abrir uma tampa especial para acrescentar roupas durante a lavagem, algo exclusivo nos modelos de tampa frontal. Compre a partir de R$ 7.495,00.

