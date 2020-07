Horóscopo mensal: As previsões para cada signo do zodíaco em agosto de 2020

Estamos prestes a entrar em agosto de 2020 com previsões que podem surpreender todos os signos do zodíaco! Confira:

Áries

Você terá fechamentos de contrato e novos projetos de trabalho. Mentalize tudo de mais positivo que deseja este mês para que seja realizado.

No amor, não se complique, a pessoa ideal estará sempre ao seu lado e a pessoa que não é para você irá embora. Sua compatibilidade será maior com os signos de Aquário e Gêmeos. Seus números da sorte são 02 e 77 e suas cores são o amarelo e o laranja.

As energias positivas são potencializadas e tudo o que você fizer sairá bem. Você dará apoio a alguém que está se divorciando. Você é o líder em todos os aspectos, mas tente não se carregar com energias negativas e problemas que não são seus.

Touro

Você começará em agosto uma renovação pessoal e de atitude, serão momentos para amadurecer e crescer como pessoa. Seus melhores dias do mês serão

Você pode fazer qualquer alteração no trabalho ou planejar seu próprio negócio para ser ainda melhor. Acredite e peça o que você precisa para atraí-lo. Seus números da sorte deste mês serão 05 e 64 e suas cores são o vermelho e o branco.

Você pensa em voltar com um ex para estar em paz com seus sentimentos. Os solteiros terão a oportunidade de conhecer pessoas muito interessantes, especialmente dos signos de Libra e Capricórnio.

Gêmeos

Durante este mês, você superará todos os problemas de sentimentos guardados e rancores amorosos. É hora de crescer na vida sentimental e financeira.

No amor, você encontrará pessoas com muito em comum e as coisas podem fluir rapidamente para algo mais sério. Seus signos mais compatíveis são Libra e Áries.

As mulheres devem ter mais atenção com possíveis problemas hormonais ou no aparelho reprodutivo. Cuide melhor da saúda em geral.

O ouro e prata em volta ajudam a atrair proteção, especialmente se forem usados no pescoço. Seus números da sorte são 13 e 20 e suas cores são o cinza e o preto.

Câncer

Você terá mudanças no trabalho e em sua vida pessoal. Seu signo quer ter o reconhecimento dos outros, mas para se destacar precisa fazer o que gosta. Evite pensar no que não deu certo, o passado deve ficar para trás e é hora de seguir em frente.

Você alcançará qualquer coisa porque as energias estarão do seu lado. A paixão pode tomar contar e você decidirá dar um passo mais sério no relacionamento ou falar com o parceiro sobre estabilidade.

Os solteiros podem se apaixonar por alguém do signo de Touro ou Escorpião que será muito compatível. Tenha pensamentos positivo com o dinheiro e saúde para atrair tudo isso. Seus números serão 01 e 28 e a sua cor será o verde.

Leão

Agosto será um grande mês para renovar as energias. Seu poder e força interior o fazem progredir na vida, você apenas deve ter cuidado com a vaidade e arrogância. Seja a melhor versão de si mesmo, mas não esqueça importante da humildade.

As energias positivas se unirão para que você possa progredir em assuntos econômicos ou no trabalho. Alguns podem ter a oportunidade de mudar para um emprego melhor.

Você se apaixona novamente e será correspondido. Sua compatibilidade será com Áries ou Gêmeos. Tenha cuidado com furtos ou problemas com o cartão de crédito.

Seus números da sorte serão 17 e 20. Sua cor é o vermelho e ajudará a atrair a abundância; use-as mais.

Virgem

Você enfrentará grandes desafios pessoais, lembre-se de que seu signo é caracterizado por ser o mais engenhoso para superar problemas.

Você pode tomar qualquer decisão para ser melhor e fazer melhorias a nível pessoal ou no lar. Você recebe um convite especial de um amigo.

Dinheiro extra pode chegar e seus números da sorte são 03 e 15 durante todo o mês. Sua cor será o laranja. As flores ajudam a atrair boas energias.

No amor, você continuará com seu parceiro atual e em um relacionamento apaixonado. Os solteiros podem conhecer alguém muito compatível dos signos de Áries ou Capricórnio. O amor virá.

Libra

Você analisará este mês uma mudança total em sua vida amorosa, se renovando de todas as formas e ainda mais a nível pessoal. Seus números da sorte serão 09 e 31.

Cuidado com dores de estômago ou úlceras; coma melhor e não negligencie a sua saúde. Você terá muita força espiritual; portanto, aproveite esses dias para fazer as alterações e melhorar o trabalho ou aquilo que precisa de atenção na sua vida.

Sua compatibilidade no amor será com Gêmeos ou Aquário. Sua cor é o branco, tente usá-lo mais nas roupas. Cuidado com problemas legais ou ações judiciais e tente não entrar nos problemas de outras pessoas.

Você faz um curso do qual irá gostar muito disso. Quem tem um parceiro precisa ser menos dramático e viver um relacionamento calmo.

Escorpião

Neste mês, você enfrentará pressões no trabalho e entrará em um estágio em que precisará resolver todos os seus problemas financeiros. Seus números da sorte serão 06 e 55.

As energias e pensamentos positivos o ajudam a fazer melhorias, como uma mudança de emprego ou casa. Uma cirurgia sairá bem.

Tenha cuidado com dores nas costas e pescoço devido à tensão nervosa; cuide mais da sua saúde mental e física. Sua cor é o azul.

Sagitário

Haverá muita abundância em agosto e será um mês para realizar grandes projetos de trabalho e negócios próprios. A prata ajudará a atrair proteção.

As energias positivas o cercarão e você poderá processar mudar de emprego ou resolver sua situação financeira.

No amor, você terá sorte em conhecer alguém do signo de Câncer ou Libra que será muito compatível. Seus números da sorte para o mês inteiro serão 04 e 39 e sua cor será o amarelo. Os sagitarianos comprometidos devem evitar brigas com o parceiro.

Capricórnio

Este mês, você se cuidará para melhorar de todas as formas. Seu signo é o mais estável e isso também dá segurança aos outros.

É o momento de fazer qualquer mudança positiva, pois a energia está carregada de abundância. Novos funcionários são contratados e você ensina o trabalho a outras pessoas. Seus números da sorte para o mês inteiro serão 01 e 30 e sua cor será azul.

É sua hora de crescer financeiramente, por isso tenha pensamentos positivos e atraia coisas boas. Você pode confundir amizade com paixão, é por isso que precisa esclarecer sua situação emocional e saber quem você realmente ama.

Aquário

Você entra no seu melhor mês e sente as energias renascerem; mudanças muito positivas chegam. Não se estresse com amores ou amigos que não estão mais em sua vida, seu signo é o mais independente e forte do zodíaco, conseguindo suportar todas as provações da vida.

Você pode fazer as mudanças que precisa. Aqueles que são solteiros conhecerão pessoas muito compatíveis dos signos de Áries ou Virgem, com quem podem ter algo muito especial.

Tenha cuidado com a sua pele ou infecções; se proteja do sol. Seus números da sorte deste mês serão 21 e 33 e suas cores são o vermelho e branco.

Peixes

Você terá um agosto que com notícias muito boas no trabalho ou projetos. Serão dias de abundância. Você é o mais intuitivo do zodíaco e perceberá que o bem que fez para os outros começa a ser devolvido.

Nesta fase de sucesso, você sairá da vibração negativa. Proteja-se da inveja para a prosperidade chegar até você ainda mais.

No amor, você ficará um pouco confuso, não saberá se deve procurar um ex ou seguir em frente. Seus números da sorte para todo o mês são 08 e 99. Sua cor é o azul.