Como mudar o idioma do aplicativo WhatsApp? Assim é possível

O WhatsApp está disponível em mais de 40 idiomas no iPhone e em até 60 no Android, e sempre é exibido no idioma do seu aparelho.

Por exemplo, se você mudar o idioma do seu aparelho para espanhol, automaticamente, o app de mensagens ficará em espanhol. Confira como mudar:

Android: abra as Configurações do seu celular e toque em Sistema > Idiomas e entrada > Idiomas. Toque e segure o idioma desejado para movê-lo para o topo da lista ou toque em Adicionar um idioma.

iPhone: abra os Ajustes do seu celular e toque em Geral > Idioma e Região > Idioma do iPhone. Selecione um idioma e, em seguida, toque em Mudar para {idioma}.

Como revelado pelo blog da plataforma, o idioma selecionado em seu celular também é utilizado no WhatsApp Web.

Opção disponível somente em alguns países

Os usuários de Android podem ter a opção de mudar o idioma diretamente no aplicativo. Se você não visualizar essa opção, é possível que ela não esteja disponível. Confira:

Abra o WhatsApp.

Toque em Mais opções > Configurações > Conversas > Idioma do aplicativo.

Selecione o idioma que você deseja utilizar.

