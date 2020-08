Como criar uma conta no Tik Tok? Assim é possível

O aplicativo Tik Tok, disponível para os sistemas Android e iOS, tornou-se uma febre mundial. São cerca de 1,5 bilhão de internautas mensalmente.

No momento, há 8 maneiras de criar uma conta no Tik Tok. Número de Telefone, Facebook, Instagram, Twitter e Email são as principais formas. Confira como:

Número de Telefone: Toque em “Inscrever-se com o número do telefone ou e-mail” e selecione “Fone”. Digite o número do seu celular e o código de confirmação que receber.

Facebook: Toque no ícone do “Facebook” e insira suas credenciais para fazer o login com sua conta do Facebook.

Instagram: Toque no ícone do “Instagram” e insira suas credenciais para fazer o login com sua conta do Instagram.

Twitter: Toque no ícone do “Twitter” e insira suas credenciais para fazer o login com sua conta do Twitter.

VK: Toque no ícone do “VK” e insira suas credenciais para fazer o login com sua conta do VK.Line: Toque no ícone do “Line” e insira suas credenciais para fazer o login com sua conta do Line.

KakaoTalk: Toque no ícone do “KakaoTalk” e insira suas credenciais para fazer o login com sua conta do KakaoTalk.

Email address: Toque em “Inscrever-se com o número de telefone ou e-mail” e selecione “E-mail”. Insira seu endereço de email e crie um nome de usuário e uma senha.

Lembre-se que o endereço de e-mail e o número do celular podem ser usados para recuperar sua senha.

Com informações do blog do app

