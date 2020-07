Aprenda a fazer um delicioso bolo mousse de maracujá e chocolate

Simples e muito gostoso, o bolo mousse de maracujá e chocolate é perfeito para compartilhar com a família. Confira a receita do Tudo Gostoso!

INGREDIENTES

PÃO DE LÓ:

7 ovos

7 colheres de sopa de açúcar

7 colheres de sopa de farinha de trigo

4 colheres de sopa de chocolate em pó (usei 6 de achocolatado)

1 colher de sopa de fermento em pó

MOUSSE DE MARACUJÁ:

1 lata de leite condensado

1 lata de suco concentrado de maracujá

1 lata de creme de leite

1/2 pacote de gelatina sem sabor

COBERTURA DE CHOCOLATE:

250 g de chocolate ao leite

1 lata de creme de leite

1/2 pacote de gelatina sem sabor

CALDA DE BRILHO:

1/2 xícara de água

2 maracujás

1 xícara de açúcar

1 colher de sopa de amido de milho

Modo de preparo

MOUSSE DE MARACUJÁ:

junte o leite condensado, o suco, o creme de leite e bata no liquidificador por aproximadamente 5 minutos. Faça gelatina de acordo com as instruções da embalagem e junte no liquidificador.

Coloque a mousse em um recipiente bem seco e cubra com filme plástico. Leve à geladeira por aproximadamente 30 minutos. CALDA DE BRILHO: junte tudo e leve ao fogo até ferver. Reserve.

PÃO DE LÓ:

na batedeira, junte os ovos e bata por 2 minutos. Peneire o açúcar e junte as colheres uma a uma. Bata por aproximadamente 5 minutos, até dobrar de volume e virar um creme leve.

Peneire a farinha de trigo, o fermento, o chocolate em pó e misture esses ingredientes secos. Desligue a batedeira e junte, aos poucos e delicadamente, os ingredientes secos. Leve ao forno médio por 30 minutos.

MONTAGEM:

espere o bolo esfriar e corte em duas partes. Molhe as duas metades com leite ou refrigerante guaraná(usei uísque, pois acho o refrigerante muito doce e acho que se molhar só com leite fica sem gosto).

Disponha a primeira metade na forma de servir. Cubra com uma quantidade generosa de mousse de maracujá, mas reserve um pouquinho para a cobertura, aproximadamente 6 colheres de sopa.

Disponha a segunda metade e cubra com a cobertura de chocolate, que deve ser preparada somente na hora de montar o bolo, pois a gelatina pode endurecer e fica difícil trabalhar.

COBERTURA DE CHOCOLATE:

leve o chocolate e o creme de leite ao fogo baixo até derreter. Faça a gelatina de acordo com as instruções da embalagem. Junte tudo e mexa bem.

Cubra o bolo com o chocolate e leve à geladeira para endurecer um pouquinho, aproximadamente 30 minutos.

Depois, cubra com o restante da mousse, não precisa cobrir inteiro, só em cima, para dar contraste (você ainda pode desejar com a mousse, usando um molde). Depois é só espalhar a calda de brilho e saborear.