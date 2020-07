5 remédios naturais para combater a sinusite

A sinusite é uma inflamação das cavidades do nariz causada por bactérias, infecções virais, fungos ou alergias. É um problema mais comum do que se acredita e pode afetar a vida e a tranquilidade de quem o tem.

Segundo o portal O Universo, entre os principais sintomas da sinusite estão dor de cabeça ou dor no rosto, além de sensação de peso na frente do rosto. Também causa falta de ar e congestão nasal. A descarga nasal purulenta e às vezes fétida também faz parte dos sintomas dessa patologia.

Remédios naturais contra a sinusite

O ideal é ir a um especialista. No entanto, há também remédios naturais que nos ajudam a combatê-lo. O portal Nueva Mujer lista cinco muito eficazes:

Laranja e urtiga

Uma alternativa para combater o desconforto da sinusite é liquefazer o suco de duas laranjas junto com cinco ramos de urtiga. Adicione também dois tomates e dois dentes de alho. Adoce com mel ao seu gosto e tome três vezes por dia.

Chá de alecrim

Colocar dois galhos de alecrim em fogo em dois litros de água e adicionar 10 centímetros de raiz de gengibre é um remédio muito eficaz para a sinusite. Quando ferver, remova-o do fogo e deixe esfriar. Em seguida, adicione o suco de três limões. Você deve tomar esta infusão como se fosse água durante todo o dia.

Gengibre e cebola roxa

Coloque dois centímetros de raiz de gengibre em um pote com uma cebola roxa picada. Adicione meia xícara de mel e um alho bem picado, bem como o suco de 10 limões. Deixe os ingredientes descansarem por duas horas e tome uma colher (chá) a cada duas horas.

Cebola e alho

Ferva por cinco minutos meio litro de água, bem como uma cebola roxa fatiada, 10 dentes de alho com três galhos de urtiga. Deixe esfriar e adicione o suco de três limões. Você pode adoçar com mel ou pó de canela e tomar no dia como se fosse água.

Aspirar uma cebola

A mesma fonte revela que, além de infusões e bebidas, também é bom para aliviar a sinusite cheirar uma cebola roxa tanto pelo nariz quanto pela boca a cada três horas. Na hora de dormir, deixe uma cebola roxa em um prato com água perto da cabeceira da cama.