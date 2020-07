Tecnologia: Samsung anuncia nova versão do Galaxy A51 e Galaxy A71 no Brasil

Apresentados pela Samsung em janeiro deste ano no Brasil, o Galaxy A51 e o Galaxy A71 se consolidaram no mercado nacional. E a fabricante anunciou, nesta quinta-feira (30), o início da comercialização dos smartphones em uma nova cor: cinza.

Como revelado, os aparelhos combinam grande espaço de tela para produção e consumo de conteúdo, câmeras de alto nível e bateria de longa duração.

“Com tecnologia Super AMOLED, o Galaxy A71 tem display infinito de 6,7 polegadas¹ e resolução Full HD+, enquanto o A51 tem as mesmas especificações, mas com tela de 6,5 polegadas”, detalhou.

Além disso, os smartphones contam com um conjunto quádruplo de câmeras traseiras, com um sensor principal de 64 MP (Galaxy A71) e 48 MP (Galaxy A51), para imagens em alta resolução, uma lente ultra wide de 12 MP², para capturar imagens mais amplas, uma lente macro de 5 MP³, para closes de objetos a até 4 cm da lente, e um sensor de 5 MP para profundidade, gerando o Foco Dinâmico. Na parte frontal, há ainda uma câmera de 32 MP para selfies.

Ainda de acordo com a empresa, o Galaxy A71 e Galaxy A51 contam com bateria de 4.500 mAh e 4.000 mAh, respectivamente. Os processadores de oito núcleos, aliados a memória RAM de 6 GB (Galaxy A71) e 4GB (Galaxy A51) e armazenamento de 128 GB (podendo ser expandido com cartão MicroSD de até 1 TB), elevam o desempenho dos smartphones.

Atualização com recursos da linha Galaxy S20: Recentemente, o Galaxy A51 e o Galaxy A71 também receberam uma atualização de software com uma série de recursos desenvolvidos para a linha Galaxy S20.

Preço e disponibilidade

“O Galaxy A51 e o Galaxy A71 na cor cinza já estão disponíveis nas lojas online e físicas da Samsung, além de redes varejistas parceiras, com preços sugeridos de R$ 2.699,00 e R$ 3.199,00, respectivamente. Além da versão cinza, o Galaxy A51 pode ser encontrado em preto, azul e branco, enquanto o Galaxy A71 é comercializado também em preto, azul e prata”, detalhou.

