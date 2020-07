A técnica para comprar um peixe fresco está aqui

O peixe fresco é a melhor opção para um prato saboroso, mas nem sempre é possível saber sua qualidade somente observando. Contudo, uma técnica pode ajudar no momento da compra.

Segundo o livro “Peixes e frutos do mar com creme de leite Nestlé”, a principal dica é se guiar pela pelo odor e pelo aspecto do produto.

Se o peixe tiver um odor ácido e desagradável significa que ele não é fresco. Para comprar peixe inteiro, o recomendado é que ele tenha uma pele brilhante e escamas bem aderidas ao corpo.

