Os signos do zodíaco que têm gestos espontâneos no amor e na conquista

Quando amam ou querem conquistar, alguns signos do zodíaco tendem a ter gestos espontâneos que podem surpreender o parceiro.

Confira quais são:

Áries

O ariano deixa a paixão tomar conta e encara o amor como um desafio, no qual vence quem está disposto a se esforçar e tomar a iniciativa. Ele tomará atitudes espontâneas não só para demonstrar seus sentimentos e conquistar, mas também para descobrir como o outro receberá estas experiências que são muito importantes para ele.

Gêmeos

Por mais que seja um grande comunicador, o geminiano prefere demonstrar seu interesse se sentimentos por meio de gestos espontâneos, que convidam o outro a fazer “pequenas aventuras” ao seu lado. Ele pode até ter certo nervosismo e timidez, mas prefere agir de forma interessado e extrovertida.

Libra

O libriano é um signo que comunica o que sente não só por meio dos gestos espontâneos de carinho, mas também por convites que aproximam a convivência. Ele compartilhará as experiências – especialmente aqueles que divertem – com o outro e não deixará que nada em sua reação passe despercebido.

Sagitário

O sagitariano é naturalmente espontâneo em quase todos os contatos que possui em sua vida. Ele gosta de ter atitudes divertidas, mas que também trazem aprendizagens e tentarão dividir isso com as pessoas que ama. Ele mostrará ao outro tudo o que se pode viver junto e, no fundo, não teme parecer apaixonado ou vulnerável.

Peixes

O pisciano pode se abrir ao novo e deixar que um lado entusiasmado, extrovertido e aventureiro apareça quando ele ama alguém. Com tudo isso, também chegará sua vontade de se conectar ao máximo e os convites espontâneos surgirão, não só para passar momentos românticos, mas também para desenvolver intimidade.