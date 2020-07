O que acha de fazer um bolinho de chuva com Nutella? Confira a receita

Já pensou em dar um up no seu bolinho de chuva? O Tastemade ensina como fazer um bolinho de chuva com Nutella delicioso.

INGREDIENTES

300g de nutella

2 ovos

1 colher de sopa de óleo

½ xícara de leite

½ xícara de açúcar

2 xícaras de farinha de trigo

Raspas de 1 limão

1 colher de chá de fermento químico

Óleo para fritura

½ xícara de açúcar de confeiteiro com cacau em pó

Modo de preparo