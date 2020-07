Nova funcionalidade liberada pelo aplicativo WhatsApp

Uma nova funcionalidade liberada recentemente pelo aplicativo WhatsApp facilita a vida dos usuários. Com ela, seus amigos e familiares podem escanear seu código QR do app de mensagens para adicionar você como um contato.

Como revelado pela plataforma, seu código QR não expira a menos que você o redefina ou apague sua conta.

No entanto, é necessário prudência. “Só compartilhe seu código QR como pessoas que você confia. É possível que alguém encaminhe seu código QR para outras pessoas, que poderão escaneá-lo e adicionar você como um contato”, detalhou.

Como revelado, use o código QR para adicionar números de telefone de amigos e empresas sem precisar digitá-los.

Para começar, abra as Configurações e toque no ícone do código QR. Confira como escanear um QR compartilhado (Android e iOS):

Escanear em pessoa

Abra o app e toque em Mais opções > Configurações.

Toque no ícone do código QR que aparece próximo ao seu nome.

Toque em ESCANEAR CÓDIGO.

Posicione seu aparelho sobre o código QR para escaneá-lo.

Toque em ADICIONAR.

Se preferir, você pode escanear o código na tela da câmera do app:

Abra o WhatsApp e toque em Câmera.

Posicione seu aparelho sobre o código QR para escaneá-lo.

Toque em ADICIONAR.

Escanear da Galeria

Abra o aplicativo e toque em Mais opções > Configurações.

Toque no ícone do código QR que aparece próximo ao seu nome.

Toque em ESCANEAR CÓDIGO.

Toque no ícone da Galeria, no canto inferior da tela.

Selecione a imagem com o código QR na sua Galeria, ou toque em Mais > Fotos para

selecionar a imagem no seu app Fotos.

Toque em OK.

Toque em ADICIONAR.

Escanear da tela de Novo contato

Abra o WhatsApp e toque em Nova conversa.

Toque no ícone do código QR que aparece próximo à Novo contato.

Toque em ESCANEAR CÓDIGO.

Toque em ADICIONAR.

Escanear da câmera do app

Abra o WhatsApp e toque em Câmera.

Selecione a imagem do código QR que deseja escanear.

Toque em ADICIONAR.

Escanear de uma conversa

No WhatsApp, abra uma conversa individual ou em grupo.

Toque no ícone de câmera.

Selecione a imagem do código QR que deseja escanear.

Toque em ADICIONAR.

Com informações do blog da plataforma

