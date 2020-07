Ginger: a marca de roupa sustentável da Mariana Ruy Barbosa que já é um sucesso

View this post on Instagram

ALERTA TEXTÃO: Eu venho mergulhando em mim mesma já faz um tempo. Tentando me questionar sobre milhões de coisas. Quem eu sou? Quais caminhos devo seguir? Como cuidar de mim mesma dando espaço pra felicidade genuína? Qual o meu papel nesse mundão? E no meio dessa minha viagem de autoconhecimento, comecei a desenvolver um sonho antigo. A partir de hoje VOCÊS começam a fazer parte disso. Eu amo incondicionalmente ser atriz (e já tô cheia de saudades de atuar) e isso não vai mudar. Mas paralelamente preciso dar espaço a outras mulheres que habitam dentro de mim. Eu sou apaixonada por moda, sempre fui. Acredito que através da moda a gente se expressa e é capaz de processos únicos – além de ser uma das áreas que mais gera empregos no mundo. Acredito que a moda e uma marca precisam e devem ser muito além de uma peça de roupa. Até um produto chegar ao consumidor final, centenas de pessoas fazem parte daquele processo, com amor, dedicação e talento. Acredito em uma moda com olhar para o futuro, com mais atenção ao meio ambiente e preocupada com o impacto. Ter uma marca que tivesse o meu DNA, em que eu participasse de TODOS os detalhes – desde a criação de marca e tudo o que envolve um projeto novo, até a escolha de tecidos junto com a equipe (entendendo todos os impactos que cada um causam ao nosso planeta!) -, fazer uma moda fashion, com modelagens e acabamentos que eu acredito. Enfim, tem sido um processo longo. E tenho aprendido muito sobre um universo que nunca vivi tão intensamente. Graças a uma equipe que foi se formando durante esse caminho, @vanessavanessavanessa (minha partner completamente genial) e @lebenites (transformando nossos sonhos em realidade em forma de roupa!), hoje posso apresentar a vocês: @SHOPGINGER 👩🏻‍🦰 Moda + sustentabilidade + arte! 🧡 Começamos essa história com a coleção “PREFÁCIO”, com 100% do lucro revertido pra ONG @gerandofalcoes que faz um trabalho essencial nas favelas no Brasilzão. É só o começo, não estamos nascendo sabendo tudo, mas estamos cheios das melhores intenções ;)