‘FIFA 20 PS4 Tournaments: Pro for a Day’ começa no dia 3 de agosto

A partir do dia 3 de agosto, começa o FIFA 20 PS4 Tournaments: Pro for a Day. Como revelado pela Sony, as inscrições já começaram.

A competição The FIFA 20 Pro for a Day está aberta a todos os participantes elegíveis do Brasil, França, Alemanha, Espanha, Reino Unido e Estados Unidos.

“Tenha a oportunidade de representar algumas das maiores equipes de gaming profissional do mundo, como Detona Gaming, Red Candids, INTZ e Vivo Keyd. Você representará as equipes que foram designadas para o seu país”, detalhou. Confira:

Os Open Qualifiers vão de 3 a 24 de agosto, no formato de torneio Suíço. Os 32 melhores classificados por Open Qualifier recebem uma vaga na Team Final.

As Team Finals acontecem nos dias 25 e 26 de agosto, em formato de eliminação simples. O vencedor de cada Team Final avança para as Country Finals.

As Country Finals serão realizadas no dia 28 de agosto, em formato de torneio de Grupo, onde os vencedores de cada Team Final encaram os três rivais vencedores da outra Team Finals.

Com informações da Sony

