Curso gratuito de empreendedorismo on-line tem inscrições abertas

Interessados em participar de curso gratuito sobre empreendedorismo podem fazer suas inscrições a partir do dia 1º na plataforma online do Senai.

O curso tem carga horária de 14 horas e é ministrado on-line (plataforma EAD) e tem como objetivo identificar características inerentes ao empreendedor e fornecer ferramentas para quem pretende iniciar um novo negócio.

A idade mínima para se inscrever no curso é 14 anos. No final do curso, o aluno que obtiver 70% de aproveitamento receberá certificado.

Para se inscrever, basta preencher os dados no site da entidade.