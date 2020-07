Competição Gigantes Free Fire reúne melhores times da América do Sul neste sábado

Neste sábado (1º) os melhores times do Brasil e da América do Sul se enfrentam no Gigantes Free Fire (GFF), novo campeonato totalmente online da Garena.

Como revelado, além de uma premiação total de US$ 35 mil, a disputa garante ao vencedor o título de time campeão da América.

Os seis primeiros colocados da C.O.P.A. Free Fire – Black Dragons, paiN Gaming, RED Kalunga, INTZ, B4 e GOD eSports – se classificaram para o Gigantes Free Fire (GFF) e enfrentam os latinos Malvinas Gaming, Savage eSports, Wild Sports, Furious Gaming, Samurai Gaming, e Newstar.

Reprodução

“Com sistema de pontos corridos, a GFF terá 8 quedas, como são chamadas as partidas de Free Fire, num único dia, revezando entre os mapas de Bermuda, Kalahari e Purgatório. Vence a equipe com o maior número de pontos”, detalhou.

Ainda de acordo com as informações, a transmissão brasileira do GFF será no Youtube e na BOOYAH, plataforma de streaming da Garena, a partir das 14h.

Com informações da Garena

