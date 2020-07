Acabe com os poros abertos com esta receita caseira

Os poros abertos são um dos problemas estéticos mais comuns e têm origem genética. Então, há pessoas mais propensas a desenvolvê-los do que outros. No entanto, o cuidado com a pele é fundamental para evitá-los.

Segundo dermatologistas, a raiz desse problema é quando os poros da pele são carregados com secreções gordurosas e sebáceas. Assim eles tendem a se abrir. Secreções naturais não podem sair devido a células mortas e outras impurezas resultantes de agressões externas às quais nossa pele é exposta.

A área mais afetada por poros abertos é conhecida como a zona T. Isso inclui a testa, nariz, contorno da boca e maçãs do rosto ao lado do nariz.

Como acabar com os poros abertos

A receita caseira para combater poros abertos que ensinamos tem apenas dois ingredientes:

Ingredientes

1 ovo

1 colher (sopa) de amido de milho

Modo de preparo e uso

Coloque os ingredientes em uma tigela e, com a ajuda de um garfo, bata-os por vários minutos até obter uma massa homogênea.

Para aplicá-lo, você precisa ter o rosto limpo e seco. Então, espalhe a máscara ao longo da sua pele. Deixe agir até que a massa esteja completamente seca. Para finalizar, retire com água morna.

O portal MDZ Online sugere repetir este procedimento no mínimo duas vezes por semana.