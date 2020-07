20 sugestões de presente de Dia dos Pais para inspirar você

Ainda não decidiu o presente para o Dia dos Pais, no próximo dia 9 de agosto? Nada de dar meias, hein? Um levantamento divulgado ontem (29) pelo Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo & Mercado de Consumo (Ibevar) sobre a intenção de compra de presentes para o Dia dos Pais mostrou que nas a tendência é de aumento das vendas na comparação com o mesmo período do ano passado.

"O que explica esse aumento da intenção de compra em 2020 é o crescimento muito grande das vendas online e o fato de as pessoas que estão isoladas em suas casas precisam demonstrar de alguma forma sua presença e o seu vínculo afetivo com a família, que de alguma forma acaba sendo prejudicado pelo isolamento prolongado", afirmou o presidente do Ibevar, Claudio Felisoni, para a Agência Brasil.

Preparamos uma lista com 20 sugestões de presente para inspirar você. Há opções para todos os tipos de pais e todas as faixas de preços. Confira:

1. Fone de Ouvido on Ear Bluetooth







Transmissão sem fio via Bluetooth: Reproduz som de alta qualidade sem fio do seu smartphone sem aquela bagunça dos fios. 16 horas de bateria 2 horas para carregar e carga rápida (5 min = 1h). Três opções de cores. Compre a partir de R$ 229,00.

2. Aparador de Barba OneBlade







Apara a barba no comprimento desejado com precisão. Dois pentes inclusos: 1 mm para aparar rente e 2mm para barba por fazer. Garante uma barba com corte perfeito com a lâmina dupla face. Barbeia na direção que quiser, sem pontos cegos. Sua barba e seu estilo ficam prontos em segundos. Compre a partir de R$ 149,00.

3. Black+Decker Wine Inox Abridor de Vinho







Botão saca-rolha: remove a rolha da garrafa com apenas um toque. Acompanha cortador de lacre. O produto funciona por meio de 4 pilhas AA (não inclusas). É o abridor mais vendido da Amazon. Compre a partir de R$ 137,90.

4. Canon EOS Rebel T7







11 funções personalizadas com 33 definições ajustáveis com a câmera, Cena Automática Inteligente e Estilo de Imagem Automático. Compatível com a linha completa de lentes EF/EF-S e flashes Speedlite da Canon. Gravação simultânea em RAW + JPEG, Live View Mode, Correção da iluminação periférica. Compre a partir de R$ 2.213,90.

5. Smartwatch Fossil Q Masculino Marshal







Um smartwatch com tanto estilo que nem parece smartwatch. Funções: Touchscreen, bluetooth, monitor de atividades físicas, integração com aplicativos, alarme, cronômetro, microfone, alto falante, carregador magnético, mostrador customizado. Compre a partir de R$ 2.599,00.

6. Bicicleta Caloi Vulcan Aro 29







Mountain bike aro 29″ com freio a disco mecânico. Quadro de alumínio; tamanho: 17 (m) – indicado para pessoas a partir de 1,60 m. Indicada para trilhas leves. 21 velocidades com câmbio traseiro Shimano tourney. Compre a partir de R$ 1.405,90.

7. Whisky Johnnie Walker Wine Cask 750 ml







Blended scotch whisky edição especial. Mais creme de baunilha, malte, discretamente turfado; final adocicado e frutado, com baunilha. Venda e consumo proibidos para menores de 18 anos. Compre a partir de R$ 120,75.

8. HD Portátil Expansion 2Tb Seagate







HD Externo portátil mais vendido na Amazon. Tem 2.000GB (2TB) de capacidade de armazenamento, interface USB v3.0, cabo USB de 46 cm. Faça backup, transfira e acesse de maneira confiável seus arquivos e mídia. Pronto para uso, não há nada para instalar. É alimentado por USB, então você não precisa de um adaptador (USB 2.0 e 3.0). Compre a partir de R$ 577,00.

9. Parafusadeira/Furadeira 12V com 15 Peças e Bolsa Black+Decker







Para parafusar móveis, gavetas, quadros, prateleiras, suportes para planta e computadores, conta com a opção de furar podemos ser aplicada em metal e madeira. Compre a partir de R$ 287,38.

10. Suporte de Dobramento Estável Portátil Universal do Telefone







Especialmente indicado para o novo normal que é o mundo via videoconferência. O suporte não necessita apertar o celular para fixá-lo. Multi-ajuste do ângulo (barra de suporte pode ser ajustado por 90 °, fim do suporte pode ser ajustada pelo 45 °, o apoio pode ser esticado e esticada). Compre a partir de R$ 112,99.

11. Caneta Touch Profissional Magnética Space Silver







Opere seu dispositivo sem usar os dedos, evitando assim de causar oleosidade na tela. Um produto de longa durabilidade, quando a ponta se desgastar, você a substituirá por outra ponta REFIL (refil extra) que acompanha essa caneta. A única caneta de desenho profissional que permite a substituição da ponta. Compre a partir de R$ 96,00.

12. Suporte Monitor Modular Preto para computador







Quer ampliar o espaço da mesa de trabalho do home office sem trocar o mobiliário? O suporte de monitor possibilita colocar teclado ou mesa digitalizadora embaixo do supporte criando espaço onde você não imagina. Fabricado em mdf, pode ser empilhado com outro suporte de monitor. Compre a partir de R$ 29,00.

13. Sinoart Base de Corte Manta A4 Verde







Base de Corte Manta é utilizada para receber cortes de diversos estiletes com a propriedade de não se deteriorar. Base de corte ou manta de corte como também é conhecida é muito usada para cortes de tecidos para técnicas de patchwork, scrapbook, na preparação de maquetes entre outras atividades manuais. Compre a partir de R$ 39,00.

14. Porta Medalhas Bronx Corrida Masculino







O Porta Medalhas de Corrida Masculino é o presente ideal para os “runners” do Brasil. Decorando espaços através do tema de Corrida este suporte para medalhas dá o espaço para ser dado o merecido valor da dedicação do atleta. O Porta Medalhas é resistente pois é feito de aço e de rápida instalação, sem a necessidade de fazer furos na parede. Compre a partir de R$ 79,90.

15. Maleta de Ferramentas EDA 117 Peças







Jogo de ferramentas é composto por 116 peças fabricadas em material resistente, oferecendo alta durabilidade. As peças são acondicionadas em uma maleta dobrável, que oferece praticidade e facilidade para transportar e guardar todos os itens. Compre a partir de R$ 215,90.

16. Smartwatch Xiaomi Mi Band 4 Oled Preto Original







Monitor colorido e monitor de freqüência cardíaca é o mais vendido em Esportes. Ecrã táctil a cores: ver notificações de chamadas, texto e aplicativos. Rastreamento de atividades e natação. Resistente à água até 50m. Acelerômetro de 3 eixos, giroscópio de 3 eixos. Uma única carga dura até 20 dias. Monitoramento da frequência cardíaca 24 horas por dia, 7 dias por semana e rastreamento do sono. Compre a partir de R$ 206,90.

17. Carregador Portátil Universal







Alta capacidade 15.000 mAh, em um design fino 12mm. Bateria de Polímero de lítio, grau A, muito mais segura que as de íon de lítio. Duas portas uma USB e uma USB-C, pode carregar dois aparelhos ao mesmo tempo. Homologado Anatel, aprovado em testes e ensaios em laboratórios credenciados. Compre a partir de R$ 104,00.

18. Jaqueta masculina couro legitimo







Jaqueta em Couro 100% Bovino Legítimo Forro 100% poliéster (macio, leve, com secagem rápida e excelente resistência). O couro por ser de origem animal tem que ser hidratado uma vez por ano. Compre a partir de R$ 889,00.

19. Caneta Montblanc Rollerball Montblanc Heritage Collection







A nova rollerball sem tampa vem completar a Heritage Collection 1912 existente e homenageia a inovação da Montblanc e o legado do design. Sua nova tecnologia acrescenta por um lado mais conveniência, enquanto que pelo outro mantém a exclusiva sensação de escrita a tinta. Compre a partir de R$ 2.929,50.

20. Kit Presente Homem Moderno







Os Kits foram pensados que o homem possa ter seus cuidados pessoais e de higiene com praticidade e versatilidade, facilitando o dia dia. Elaborado especialmente para atender o homem moderno, a Linha Green – Cítrico, possui uma fragrância singular para atender todos os gostos e manter o homem sempre perfumado em qualquer momento do dia. Compre a partir de R$ 189,90.

O Metro Jornal pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página. Os preços informados e a quantidade disponível condizem com os do momento da publicação deste post.