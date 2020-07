WhatsApp desenvolve novo recurso que será liberado em breve para Android

O aplicativo WhatsApp desenvolve um novo recurso que será liberado em breve para Android. Atualmente, o app está melhorando a seção para gerenciar o futuro recurso ‘expiring messages’ (mensagens expiradas).



A informação consta em uma recente versão beta para o sistema do Google, de acordo com o site especializado WABetaInfo.

O recurso de ‘mensagens expiradas’ excluirá automaticamente mensagens de ambos os lados sem deixar vestígios.

Na atualização beta 2.20.197.4, o WhatsApp está aprimorando a seção usada para gerenciar essa configuração. Confira:

Privacidade no Brasil

Como revelado, de forma simultânea, o aplicativo também está planejando lançar uma nova ‘Política de Privacidade’ para usuários brasileiros.

A nova política está relacionada com o recurso de pagamento, liberado recentemente no país pela plataforma.

A mudança também será liberada para o sistema operacional iOS. No entanto, ainda não temos detalhes sobre a data provável de lançamento.

📝 WhatsApp beta for Android 2.20.197.4: what's new?

WhatsApp is improving the section to manage the future Expiring messages feature, and a new privacy policy is planned for Brazil! 🇧🇷https://t.co/KphYTUU8Mj

NOTE: Expiring messages will be available in a future update.

— WABetaInfo (@WABetaInfo) July 29, 2020