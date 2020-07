Os signos do zodíaco que não deixam o parceiro controlá-los

Alguns signos do zodíaco podem amar muito seus parceiros românticos. No entanto, eles jamais deixarão que essas pessoas controlem suas vidas.

Confira quais são:

Áries

O ariano sempre está em busca de papéis de liderança e não abre mão da sua liberdade. Por isso, este signo do zodíaco dificilmente deixará algum parceiro controlá-lo ou prestará contas sobre o que deseja realizar em sua vida. Sendo assim, este signo tem muita confiança sobre sua capacidade de tomar as rédeas.

Touro

Muitos tendem a achar que conseguem controlar um taurino, mas na verdade estão enganados: este signo sabe muito bem o que quer e qual caminho o levará até isso, mesmo que digam a ele que as coisas não funcionam desta forma. Ele não deixará um parceiro manipulá-lo, por mais que seja grato por tudo o que a pessoa o faz sentir.

Gêmeos

O geminiano não se deixa controlar, mas também não demonstra que apenas sua opinião importa. Ele age de forma estratégica e sutil para fazer o que quer, sem causar muito alvoroço, fugindo sorrateiramente daqueles que pretendem manipular suas decisões. Ele é capaz de perceber quando alguém está indo longe de mais com o controle.

Capricórnio

O capricorniano é o mestre do controle e sabe identificar muito bem quando alguém está tentando assumir as rédeas. Ele pode até ceder um pouco e deixar o outro guiá-lo em algumas decisões, mas não aguentará isso por muito tempo e se rebelará, surpreendendo com sua mudança de atitude. Ele é teimoso e não desiste de provar que as coisas são melhores do jeito dele.

Sagitário

O sagitariano se orienta pelos próprios planos e não se enxerga em um relacionamento no qual exista disputas de controle. Ele gosta de viver com o sentimento de liberdade e autonomia, se afastando de pessoas que tentam controlar seus passos ou influenciar sua forma de viver. Ele pode demorar um pouco para perceber a manipulação, porém mais cedo ou mais tarde fugirá de quem o prende.