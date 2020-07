Os signos que devem ter cuidado com amores tóxicos em agosto

Agosto pode atrair muitos acontecimentos positivos para a vida de todos os signos do zodíaco. No entanto, quando se trata de amor, alguns devem ter cuidado com amores tóxicos que complicar tudo.

Confira quais são:

Libra

É preciso ter cuidado com pessoas que tentam mantê-los em sua lista de contatos, mas não demonstram nenhum interesse em ter algo mais profundo. Por mais que a intimidade e a química sejam intensas, os caminhos e sentimentos podem não ser compatíveis. Alguns finalizam etapas e se abrem a novas oportunidades que podem ser bastante animadoras.

Escorpião

Alguém do passado pode voltar a dar notícias e retomar a conexão de vocês de alguma forma. É preciso ter cuidado com triângulos amorosos, pois este tipo de situação acabará o impedindo de viver novas experiências. Nem sempre amores voltam para retomar belas histórias, mas sim para mostrar que é preciso passar por essa prova e superar o passado sem rancores.

Leão

O leonino que está em um relacionamento deve tomar cuidado com as tensões que podem gerar crises e comportamentos difíceis de tolerar. Triângulos amorosos podem acontecer ou reconciliações com pessoas do passado trazem sentimentos confusos; seja cauteloso e evite pedir conselhos para qualquer pessoa. É importante se desfazer de tudo o que criou dor e conflitos no passado para não repetir os mesmos erros.

Capricórnio

O contato com alguém pode ser retomado e um conflito será finalizado se alguém ceder. A espera pode estagnar a vida amorosa de algumas pessoas, especialmente as que estão envolvidas em triângulos amorosos. É preciso pensar em como construir uma história mais próspera e sua, sem depender tanto do poder de decidir de outra pessoa.