As dicas para você criar looks estilosos com uma camiseta branca básica

Sabe aquela camiseta branca básica que você quase nunca usa, pois acredita que é simples demais? Então, com um pouco de criatividade, você pode fazer com que ela seja uma peça fundamental em looks estilosos. Não acredita? Pois bem. Aqui vamos dar algumas dicas para suas criações.

Jeans e casaco

Simples e elegante, você pode usar sua camiseta branca básica com um casaco e um jeans. Utilizar ela por dentro da calça irá gerar um toque super estiloso.

.

Saia longa colorida

Outra opção super interessante para compor um look com, é utilizar uma saia longa colorida. No entanto, você também pode apostar em saias curtas e pretas que será um sucesso.

.

Calça cintura alta

Um look super simples, mas que gera um impacto de estilo é a camiseta branca com calça cintura alta. O jeans pretinho é perfeito para esse loook.

.

Short cintura alta e blazer

Não precisamos nem falar que este look é tudo, né? Ele é simples e super elegante.

.

