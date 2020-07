9 sugestões para acertar no presente do Dia dos Pais

Se você pensa que as mães ganham mais presentes do que os pais, está enganado. Pelo menos, se considerar os dados do e-commerce. De acordo com a Ebit Nielsen, o Dia dos Pais foi um dos eventos mais rentáveis do e-commerce em 2019, superando até mesmo datas bem conhecidas e imponentes, como o Dia das Mães e o Dia dos Namorados. E neste ano, em tempos de isolamento social, não será diferente.

Os produtos mais procurados às vésperas do Dia dos Pais, em 2029, foram: perfumaria e cosméticos (18%), moda e acessórios (18%), casa e decoração (11%), eletrodomésticos (10%), telefonia e celulares (6%), informática (5%), livros (3%), esporte e lazer (3%), eletrônicos (3%) e alimentos e bebidas (3%).

Selecionamos os produtos mais vendidos em cada uma dessas categorias, no e-commerce da Amazon, como sugestão de presente para você mimar o seu pai no dia dele. Ainda dá tempo de comprar e receber em casa antes da data. Confira:

1. One Million Paco Rabanne Perfume Masculino 100ml



O perfume masculino mais vendido na Amazon. Tem uma fragrância oriental aromática, repleta de especiarias, com um toque fresco e picante. Produto importado com garantia de procedência. Compre a partir de R$ 349,90.

2. Kit com 3 Camisetas Masculina Básica Algodão



Este kit de camisetas é o mais vendido em moda masculina na Amazon. 12 Opções de Kits de cores com 3 camisetas básicas de modelagem padrão. Ótimas para uso no dia a dia. 3. Compre a partir de R$ 59,90.

3. Esteira Porta Copos para Braço de Sofá



Mais um produto entre os mais vendidos, dessa vez em Decoração. A esteira para braço de sofá é formada por ripas de MDF, material de ótima qualidade e durabilidade, e pode ser utilizada para apoiar notebooks, copos, pratos, controles e pequenos objetos com bastante estabilidade. Compre a partir de R$ 31,00.

4. Xiaomi Redmi Note 9 Versão Global



Com 128GB e 4GB RAM este modelo Xiaomi é o smartphone mais vendido da Amazon. É um produto com poucos concorrentes em termos de multimídia graças à câmera de 48 megapixels que permite fotos com resolução de 8000×6000 pixels e vídeos em alta definição (Full HD) com uma resolução de 1920×1080 pixels. Compre a partir de R$ 1.549,00.

5. Mesa Digitalizadora Wacom One



Esta mesa digitalizadora é um dos produtos mais vendidos em Computadores e Informática, à frente de outros produtos tradicionais e desejados como notebook e tablets. Muito útil para quem trabalha com designer, desenhos ou arquitetura. Compre a partir de R$ 417,04.

6. George Orwell

O autor é um bestseller que dura décadas e voltou aos mais procurados desde que a radicalização social se tornou uma realidade na sociedade brasileira. Seus dois livros mais famosos estão no topo da lista "Revolução dos bichos"(do original em inglês "Animal Farm") e 1984. Obrigatórios. Compre a Revolução dos bichos a partir de R$ 24,63 ou 1984 a partir de R$ 44,00.

7. Echo Dot (3ª Geração) Smart Speaker com Alexa



Em Eletrônicos, o produto mais vendido é a Echo Dot com a Alexa. Controlado por voz é perfeito para qualquer ambiente. Você pode pedir músicas, notícias, informações e muito mais. Além de ligar para amigos e familiares e controlar dispositivos compatíveis de casa inteligente com sua voz. Seu pai vai adorar. Compre a partir de R$ 299,00.

8. Garrafa de Aço Inox Sport



Um dos produtos mais vendidos em acessórios esportivos. Em aço inox de alta resistência é ótima para te acompanhar no trabalho, levar ao parque ou para ir à academia. Capacidade de 600 ml. Compre a partir de R$ 39,90.

9. Licor Baileys Original 750ml



Este licor é a bebida mais vendida do site da Amazon. É uma típica combinação irlandesa, feito a partir de leite fresco, whisky irlandês, cacau, baunilha, açúcar e destilado neutro. Compre a partir de R$ 75,64.

O Metro Jornal pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página. Os preços informados e a quantidade disponível condizem com os do momento da publicação deste post.