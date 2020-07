5 características de cães da raça Lhasa Apso

Considerado sagrado para os monges budistas, a raça Lhasa apso é originária do Tibete e os cães eram usados para alertar contra intrusos e guardar os templos. Acreditava-se também que eles eram capazes de prever avalanches entre moradores das montanhas.

Por isso, jamais eram comprados ou vendidos. Filhotes de cães da raça Lhasa só podiam ser dados, e esse era um sinal de extremo respeito. A raça também chegou ao Japão e à China.

Com expectativa de vida de 12 a 15 anos, os Lhasas alcançam até 25 centímetros de altura e podem chegar a 7 quilos. São afetuosos, sensíveis e ótimos cães de companhia.

Veja cinco características do Lhasa Apso:

Reprodução

1 – Apesar do tamanho, são corajosos e desconfiados com estranhos, por isso são ótimos cães de guarda

2 – É um cachorro teimoso, por isso deve ser educado com firmeza

3 – Tem excelente audição e um latido alto e agudo usado para chamar atenção para intrusos

4 – Lida bem com a ausência do dono e pode ficar sozinho por boa parte do dia

5 – Não é um cachorro territorialista, por isso se dá bem com outros animais