Universidade Mackenzie tem 14 cursos gratuitos on-line

A Universidade Mackenzie disponibiliza 14 cursos online gratuitos para os interessados nas áreas de inovação digital, negócios e projetos.

Os cursos têm carga horária de 4 a 8 horas disponibiliza certificado de conclusão para os alunos que obtiverem a nota mínima (6) no final.

As aulas são ministradas através da plataforma EAD (ensino à distância) da Universidade e o aluno pode acompanhar as aulas de acordo com sua conveniência.

Para se inscrever, basta acessar o site da universidade, preencher os dados e criar um login para acesso á plataforma.