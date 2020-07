Tripadvisor: Azul é eleita a 'Melhor Companhia Aérea do Mundo'

A Azul foi eleita como a Melhor Companhia Aérea do Mundo pelo Tripadvisor Travelers’ Choice Award 2020, premiação da Tripadvisor, maior plataforma de viagens do mundo.

Como revelado pela empresa, em comunicado, essa é a primeira vez que uma companhia aérea de bandeira nacional conquista essa posição.

“A empresa, que tem o orgulho de ser brasileira e ostentar o Brasil em sua marca, leva hoje a aviação nacional a um novo patamar ao figurar no topo do ranking mundial do setor”.

“Desde 2018, a Azul vem figurando entre as top dez companhias do mundo e alcança agora um feito inédito”, detalhou.

Comemorações

Ainda de acordo com a empresa, ontem (27) uma aeronave modelo ATR 72-600 da companhia decolou de Campinas e, em um voo de aproximadamente 2h30, desenhou nos céus do país o logo da Azul.

A iniciativa deu início às celebrações da empresa para comemorar a conquista inédita de uma empresa aérea de bandeira nacional.

Com informações da Azul

