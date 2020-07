PlayStation Plus: Confira os jogos gratuitos do mês de agosto de 2020

Os títulos 'Fall Guys: Ultimate Knockout ' e 'Call of Duty Modern Warfare 2 Campaign Remastered' são os jogos gratuitos, do mês de agosto, para membros de PlayStation Plus (PS Plus).

“O hilário Fall Guys: Ultimate Knockout estreia no PS4 dia 4 de agosto, dando aos assinantes PS Plus a chance de jogar gratuitamente já no dia do lançamento, e se divertirem com as batalhas competitivas online e desafios co-op”, como revelado pela Sony.

“Também este mês, a emocionante continuação da Infinity Ward, Call of Duty Modern Warfare 2 Campaign Remastered chega para PS4 com visual melhorado”. Confira:

Fall Guys: Ultimate Knockout

“Sobreviva a uma série de desafios hilários até que apenas um saia vitorioso neste party game online colorido e divertido para até 60 pessoas! Teste suas habilidades nas partidas ‘cada um por si’ ou nos desafios co-op, onde apenas as equipes vencedoras passam para o próximo round”.

Reprodução

Como revelado, Fall Guys: Ultimate Knockout estará disponível para baixar de terça, dia 4 de agosto, até segunda, dia 31 de agosto.

Call of Duty Modern Warfare 2 Campaign Remastered

“A campanha para um jogador foi completamente remasterizada com texturas, animação, renderização baseada em física, iluminação dinâmica e muito mais, tudo melhorado".

Reprodução

Como informado, o game estará disponível para baixar de amanhã, dia 29 de julho, até segunda, dia 31 de agosto.

Fim de semana de multiplayer gratuito – PlayStation Plus: Ainda de acordo com as informações, mais um fim de semana de multiplayer gratuito chega para PS4 no próximo mês, de sábado, dia 8 de agosto, até domingo, dia 9 de agosto, às 23:59, horário de Brasília.

Com informações da Sony

EIA TAMBÉM: