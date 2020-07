Os signos do zodíaco que mais ficam o ego ferido após término

Alguns signos do zodíaco se entregam bastante ao amor e podem ficar com o ego muito ferido após o término de um relacionamento amoroso.

Confira quais são:

Câncer

O canceriano pode dar tudo de si no amor e se sentirá muito decepcionado com o fim. Este signo esgotará seus esforços e se sentirá no direito de se preservar após um término, ficando na defensiva para agir contra o outro se possível. Pode ter muitas variações de humor e é melhor não provocar.

Leão

O leonino gosta de ter tudo sob controle e quando um término acontece pode sentir que perdeu as rédeas da situação. Isso pode piorar ainda mais quando este signo é pego de surpresa ou se preocupa com que as outras pessoas irão pensar desta situação, o que pode levá-lo a tentar se mostrar superior ao ex de todas as formas possíveis.

Escorpião

O escorpiano possui sentimentos intensos e quando entrega sua confiança não acha justo ser dispensado. Ele pode se sentir traído quando um relacionamento chega ao fim, mesmo que nenhuma terceira pessoa esteja envolvida. Ao levar tudo para o lado pessoal, este signo pode tomar atitudes para prejudicar o outro se sentir injustiçado.

Virgem

O virginiano odeia sentir que apesar de todo o seu esforço, algo saiu completamente errado, especialmente em seus relacionamentos. Por isso, seu ego estará ferido após um término e ele revelará sua raiva da situação, jogando a culpa em quem achar que merece. Ele geralmente demora para se sentir confortável e feliz em sua vida de solteiro.