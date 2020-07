Os signos que podem enfrentar desafios no relacionamento em agosto

Agosto está se aproximando e alguns signos do zodíaco devem se preparar para esta fase que pode ser um pouco complicada para quem está em um relacionamento.

Confira quais são:

Touro

Decisões ou passos que o casal deseja dar no relacionamento podem ser mais lentos do que se espera. É preciso ter muita paciência para não cair em tensões e trazer ainda mais problemas nos projetos que possuem. Agosto será um mês de espera e preparação, por isso é preciso manter a estabilidade, equilíbrio e tranquilidade diante de atrasos.

Câncer

Pessoas do passado podem voltar e você deve ter atenção com as consequências dos seus atos. Uma resolução é esperada pelo casal e uma boa notícia sobre o assunto pode chegar. Entre agosto e setembro uma decisão importante será tomada. Aposte na reflexão para saber como seguir em frente.

Peixes

Os que estão em um relacionamento se perdem em emoções ou tensões que podem estar muito conectadas com o passado ou ego. É momento de sintonizar com o parceiro e tentar respirar novos ares para poder falar sobre os problemas sem promover maiores conflitos. É preciso que cada um cuide e se equilibre interiormente para poder solucionar isso a dois. Ex-amores do passado podem aparecer.