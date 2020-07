Os signos que não têm coragem de trocar um relacionamento estável por algo casual

Alguns signos do zodíaco são conscientes quando amam e buscam a estabilidade, não trocando a oportunidade de ter sério por uma conexão apenas casual.

Confira quais são:

Touro

Por mais que tenha fortes impulsos sexuais, o taurino gosta de segurança e tenta sempre provar sua lealdade. Por isso, ele dificilmente trocaria algo estável pelo incerto e também não sustentaria uma mentira que desequilibrasse seu relacionamento.

Virgem

O virginiano é muito sensual e atrai diversos pretendentes, mas ele é criterioso com suas ações e não fará nada que possa prejudicar seu futuro, especialmente no amor. Ele pode até tomar decisões que não deem os resultados esperados, mas busca relacionamentos estáveis e não se deixa levar pelo impulso, pois possui expectativas altas.

Peixes

Quando se importa com os sentimentos do outro e é correspondido no amor, o pisciano costuma ter olhos apenas para esta pessoa. Ele busca conexões mais profundas e sinceras, por isso não trocaria algo estável por apenas uma noite. Este signo é sensível e também evita causar dor e mágoa nos outros, considerando a lealdade em todas as suas ações.