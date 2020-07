Decoração: as dicas para você escolher o sofá perfeito para a sua sala de estar

Você deseja uma super decoração para a sua sala, mas está em dúvida sobre como escolher o sofá perfeito? Fiquei tranquilo, pois a dúvida é muito comum para quem não é profissional de decoração.

Saiba que como algumas dicas você conseguirá fazer uma ótima escolha. Segundo o site House Beautiful, você deve levar em consideração algumas questões, como:

Teste antes de comprar

Nada melhor para conquistar um sofá confortável do que testar. De acordo com o portal House Beautiful, o sofá médio tem uma profundidade de assento de pelo menos 60 cm, “o que dá muito espaço para manobra, se você tem pernas longas, e permite dobrá-las embaixo, se você for menor”.

Contudo, eles explicam que você precisa saber que a profundidade de assentos varia muito. Por isso, a dica é experimentar o que melhor se adequa a sua necessidade.

.

“Quando se trata da altura do assento, a maioria dos modelos tem entre 45 e 50 cm de altura. Não há altura certa ou errada; tente novamente antes de comprar para se certificar de que combina com toda a família”.

Garantia é fundamental

Antes de comprar um sofá, veja se a empresa oferece uma boa garantia. Quando maior, mais confiável é a produção. A dica é optar por fabricantes que oferecem 15 anos de garantia.

.

Preste atenção no tecido

“Se você optar por uma cor arrojada, um padrão ou um neutro, sua escolha de tecido para estofamento terá um enorme impacto no ambiente, portanto escolha com cuidado para garantir que ele se encaixe no seu esquema. Os materiais naturais podem desbotar sob a luz do sol, então escolha um tecido sintético se o sofá estiver perto de uma janela”, explica o site.