Atualização beta do WhatsApp para Android revela nova função para os usuários

Uma atualização beta do WhatsApp para Android, liberada nesta terça-feira (28), revelou nova função para os usuários da plataforma.

De acordo com o site especializado WABetaInfo, a novidade será liberada em breve para todos, inclusive para iOS.

Como revelado, um novo recurso em desenvolvimento adiciona "Sempre" como nova opção para silenciar bate-papos e grupos.

A novidade é mais uma ferramenta para combater contatos indesejados no app de mensagens.

Como detalhado, esse recurso ainda não está disponível e será ativado em uma atualização futura. Confira:

📝 WhatsApp beta for Android 2.20.197.3: what's new?

Spotted a new feature under development that adds "Always" as new option to mute chats and groups!https://t.co/WGiugtc9SG

NOTE: This feature isn't available yet and it will be enabled in a future update.

— WABetaInfo (@WABetaInfo) July 28, 2020