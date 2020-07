Aprenda a fazer um delicioso bolo de sorvete com apenas 3 ingredientes

Com esta receita do blog A receitaria, você aprendera a fazer um bolo de sorvete com apenas 3 ingredientes. Confira!

Ingredientes:

300 g de farinha;

1 colher de sopa de fermento em pó;

500 g de sorvete derretido;

Açúcar de confeiteiro (opcional).

Modo de preparo

Misture a farinha e o fermento, adicione o sorvete derretido e misture todos os ingredientes para formar uma massa lisa. Em seguida, despeje a massa em uma forma retangular untada. Asse o bolo de sorvete por 45 minutos a 175 °C. Se desejar, polvilhe o bolo com açúcar de confeiteiro antes de servir.