6 fogões que são tendências no mercado de eletrodomésticos

Os fogões são os eletrodomésticos de maior penetração nos domicílios brasileiros. Mais de 98% das casas tem um, seguido das geladeiras (97% ) e máquinas de lavar (56%). E um fato é certo sobre a vida útil de todos os eletrodomésticos: em algum momento, eles vão precisar ser trocados. Quando a manutenção vira rotina, chamar o técnico deixa de compensar financeiramente e é melhor pensar na troca do antigo por um modelo novo. Acontece com a televisão, a geladeira, o micro-ondas e com o fogão também.

Entender quando trocar o fogão vai evitar muita chateação no seu dia a dia. Há alguns sinais bem evidentes – vazamentos de gás, pontos de ferrugem, possíveis queimaduras, lentidão nos preparos, acendedores problemáticos, bocas entupidas -, mas o tempo de uso também diz muito: não deve ultrapassar os 12 anos.

Selecionamos 6 entre os modelos mais vendidos no mercado, desde os tradicionais a gás até os mais modernos por indução elétrica, que são a tendência de consumo. Confira:

1. Fogão 4 bocas Dako Supreme







Esse é o modelo de 4 bocas mais vendido no site de comércio eletrônico da Amazon. Possui mesa de vidro temperado que facilita a limpeza sem perder o brilho, queimadores potentes e econômicos selados com tecnologia italiana, Trempes de ferro fundido que garantem segurança e durabilidade. Ainda conta com Timer Digital com alarme sonoro para monitoramento de suas receitas. Compre a partir de R$ 1.159,00.

2. Fogão Brastemp 5 Bocas preto com mesa de vidro e turbo chama







Este é um dos modelos de 5 bocas a gás mais bem avaliados e também de uma das marcas mais consagradas do mercado. O Fogão Brastemp Mesa de Vidro 5 Bocas tem design All Black com a sofisticação e design de cooktop da mesa de vidro temperado e puxador em alumínio escovado, além de performance garantida com a turbo chama. Compre a partir de R$ 2.098,00.

3. Cooktop 5 bocas Itatiaia a Gás Preto Bivolt







Este é o modelo de cooktop a gás mais vendido na Amazon. Com design moderno e versatilidade, o cooktop Itatiaia 5 Bocas é uma tendência para a decoração da sua cozinha, pois vai bem em qualquer espaço. Além de ser sinônimo de beleza, também é resistente e fácil de limpar. Compre a partir de R$ 469,90.

4. Cooktop Vitrocerâmico Elétrico Square Touch Tramontina







Esse modelo é para os mais moderninhos. O Cooktop Vitrocerâmico da Tramontina certamente atenderá todas as suas necessidades. Ele possui resistências elétricas que não conduz calor além da área marcada na mesa vitrocerâmica. A sua programação é por meio do comando touch, que conta com 9 níveis de temperatura, oferecendo maior precisão durante o cozimento. Compre a partir de R$ 2.599,00.

5. Fogão de Embutir Electrolux Inox 4 Bocas com Timer Digital Bivolt







Muitas cozinhas utilizam os modelos de embutir. Este é o modelo mais bem avaliado de 4 bocas com essa característica. O timer digital desse fogão permite programar o tempo de cocção desejado e ao término do preparo. Compre a partir de R$ 1.399,00.

6. Fogão a Lenha Venâncio N°01 Tradicional Saída à Direita Preto







Se você mora em casa, tem espaço de sobra ou está pensando na sua chácara, este modelo a lenha vai proporcionar momentos saudosistas e comida feita como no tempo dos nossos avós.É fabricado com estrutura em ferro, resistente e durável, e colabora com o aquecimento da sua casa nos dias de frio. Compre a partir de R$ 1.049,90.

O Metro Jornal pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página. Os preços informados e a quantidade disponível condizem com os do momento da publicação deste post.