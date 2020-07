5 cortes para quem tem pouco cabelo

Ter cabelo muito fino pode ser um problema quando você sonha com um penteado abundante. No entanto, há uma série de cortes de cabelo que ajudam você a ganhar volume.

Cortes para quem tem pouco cabelo

Pixie

Se falarmos de pouco volume, o pixie leva todas as honras. A explicação do porquê é tão apropriado é que ele aproveita o seu tipo natural de cabelo, não requer muita manutenção e oferece volume em cima. Você pode usá-lo com franja.

Bob

O bob em sua versão mais clássica também é recomendado, além de que ele vai enquadrar seu rosto fazendo suas facções se destacarem. Perfeito para rejuvenescer, especialmente se você pretende fazer luzes.

Long bob

Esta é a opção para aqueles que preferem seu cabelo mais longo. Se você deixá-lo em linha reta, ele vai crescer com estrutura e você não terá que ver o seu cabeleireiro em um bom tempo.

Com franja

Da mesma forma, a franja, especialmente se elas estiverem abertas, vai atualizar o seu visual. Elas são elegantes e versáteis quando se trata de estilo. O bom é que o seu tipo de cabelo as torna muito controláveis.

Shaggy

O rei do volume entre cortes de cabelo. Seu estilo retrô e a sua natureza com tantas camadas lhe darão um cabelo com muito movimento e estilo — o que o tornou um furor entre os famosos neste ano.