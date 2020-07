Vídeo de poodle virando o ventilador para seu lado viraliza na rede

Dizem que os poodles são uma das raças de cães mais inteligentes do mundo e esse vídeo que viralizou nas redes não deixa dúvidas sobre isso.

No vídeo postado no Twitter, um cachorro poodle sai de uma gaiola bem quietinho e sobe em uma estante onde um ventilador ligado refresca o ambiente. Rapidamente, ele vira o ventilador para sua gaiola, pula e volta para seu lugar sem fazer alarde. Ele até fecha a porta da gaiola para não chamar atenção.

A artimanha do cãozinho não passou despercebida por dois garotos que estavam na sala e notaram que o frescor do ventilador simplesmente sumiu.

O vídeo foi compartilhado nas redes e já teve mais de 12 milhões de reproduções.

Veja o vídeo:

Can't believe this is a dog😂 pic.twitter.com/FZRiX6lEUh

— Yang Yu (@tombkeeper) June 26, 2020