Reino Unido registra primeiro caso de gato contaminado com coronavírus

Um gato foi diagnosticado com o novo coronavírus no condado de Surrey, na Inglaterra, de acordo com agências de saúde animal. Esse é o primeiro caso de um animal contaminado com a covid-19 no país.

O gato foi diagnosticado por um veterinário após apresentar coriza e falta de ar. Ele e seus donos se recuperaram completamente.

Segundo as autoridades locais, todas as evidências apontam que o animal contraiu a doença de seus donos. Não há ainda nenhuma evidência científica que os animais transmitam o vírus diretamente para os seres humanos.

"Este é o primeiro caso de um gato doméstico com teste positivo para covid-19 no Reino Unido, mas não deve ser motivo de alarme”, disse Yvonne Doyle, diretora médica da Public Health England (agência do departamento nacional de saúde do país).

Com informações do The Mirror.