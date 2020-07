Os signos que podem ver um ex voltar em agosto

Agosto está chegando e alguns signos do zodíaco estão mais propensos a ver um ex voltar a dar as caras. Confira quais são:

Leão

Se não estiver bloqueado, um ex pode aparecer por meio de mensagem enviando uma mensagem carinhosa. A atitude pode ser motivada por um momento difícil ou confuso na vida desta pessoa, mas ela pode não ter mudado tanto quanto diz. É preciso ter cautela, sendo paciente, mas reconhecendo que a decisão está apenas em suas mãos.

Câncer

Pode existir um assunto inacabado e esta pessoa retomaria contato para falar sobre isso. A aproximação pode ser bem menos romântica do que se espera, já que durante o próximo mês as prioridades serão outras. Por isso, é importante ir com calma e ser mais pratico, do que sentimental.

Gêmeos

Um ex pode entrar e contato e não estará passando pelos melhores momentos. Se você quiser responder ou ajudar, é importante ter a mente forte para não se deixar abalar pelas questões do outro. Aqueles que possuem um ex que mora longe receberão notícias desta pessoa ou podem vê-la reaparecer; seja paciente e perdoe, evitando sempre as discussões.