O segredo para fazer o molho perfeito para acompanhar o peixe

O molho é um dos itens que proporciona um toque especial para o prato. Quando pensamos em peixe, um molho interessante é o molho holandês. No entanto, poucas pessoas sabem como fazê-lo. No entanto, agora você pode aprender com as dicas do site Cozinha Técnica. Confira!

Ingredientes

35 g de gema de ovo (em torno de 1 gema)

10 g de água (2 colher de chá)

5 g de suco de limão (1 colher de chá)

112 g de manteiga clarificada (8 colheres de sopa)

Pimenta caiena ou pimenta do reino a gosto

Sal a gosto

Modo de preparo